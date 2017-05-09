Макрона и Клинтон атаковали одни и те же хакеры из России - The Guardian

Эксперты заметили признаки того, что злоумышленники нацелились на партию Ангелы Меркель.

Эксперты заметили, что кибератаки против Макрона и Клинтон совершила одна и та же группа хакеров, связанных с ГРУ.

Хакеры, которые стоят запобедителя на выборах во Франции Эммануэля Макрона, связанные с теми же российскими группами, которых обвиняют в кибератаках против Демократической партии США.

Об этом сегодня пишет The Guardian, сообщает "Украинская правда".

"Американская компания Flashpoint и японская Trend Micro опубликовали данные разведки, которые предполагают, что хакерская группа, известная под названиями Advanced Persistent Threat 28 (APT 28), Fancy Bear и Pawn Storm, несет ответственность за атаку. Эта группа связана с российской военной разведкой", - пишет издание.

Отмечается, что у группы хакеров имеются высокие технические возможности. Однако, эксперты указывают, что она использовала простой, но эффективный способ проникновения под названием "фишинг". Суть метода предусматривает создание фейковых страниц входа на сайты, чтобы жертвы сами таким образом передавали хакерам личные данные и пароли.

Эксперт Flashpoint Виталий Кремез пояснил, что для вторжения на серверы Демократической партии хакеры APT 28 использовали фальшивую страницу, адрес которой был похож на адрес страницы авторизации в системе Google ("myaccount.google.com-changepasswordmyaccount-idx8jxcn4ufdmncudd.gq"). В прошлом месяце российские хакеры создали также поддельные страницы, которые имитируют сайт движения Макрона "Вперед!".

Японская компания Trend Micro тоже подтверждает, что российская группа хакеров использовала фальшивые страницы Google и партии Макрона. Сообщается также, что эта группа также зарегистрировала доменные имена Христианско-демократического союза Германии.

Тем временем Франции назвали результат окончательного подсчета голосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".