Макрон выступил с победной речью

Победивший кандидат пообещал защищать интересы Франции.

Макрон выступил перед французами

Эммануэль Макрон, набравший 65,9% голосов на президентских выборах во Франции, выступил перед избирателями с победной речью после обнародования результатов экзит-полов.

"Я буду защищать Францию, ее интересы, ее имидж. Это обязательство, которое я беру перед вами", - сказал лидер центристского движения "Вперед!"

Макрон обратился к Марин Ле Пен и сказал, что будет уважать каждый голос, отданный избирателями за кандидата от "Народного Фронта".

"Французы и француженки, я хочу поприветствовать Франсуа Олланда, который работал для нашей страны. Я буду бороться изо всех сил с разделением, которое подрывает наши силы. Именно таким образом мы можем наделить французский народ возможностями, которые Франция должна им. Давайте любить Францию. В течение следующих пяти лет я буду со смирением, самоотверженностью и решимостью служить от вашего имени. Да здравствует республика! Да здравствует Франция!", - обратился Макрон к избирателям.

Он также заявил, что Франция продолжит вместе с другими странами борьбу с международным терроризмом.

Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции по данным экзит-поллов. По данным опросов, за Макрона проголосовали от 65,5 до 66,1% пришедших на участки французов. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали от 33,9 до 34,5% избирателей.

7 мая прошел второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.