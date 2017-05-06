Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции

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7 мая состоится второй тур выборов президента Франции. ZN.UA подобрал основные обещания кандидатов.

Макрон и Ле Пен являются яркими противоположностями, несмотря на отход от разделения на «левых» и «правых»

Независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая Марин Ле Пен 7 мая столкнутся во втором туре выборов президента Франции. Несмотря на высокие рейтинги Макрона, у Ле Пен есть несколько козырей, которые оставляют ее все еще вероятным кандидатом на победу.подобрал самое важное по позициям обоих кандидатов.

Евросоюз и НАТО

Макрон являлся одним из самых еврооптимистических кандидатов на выборах Франции от самого начала избирательной кампании. Он во многом поддерживает европейских лидеров, таких как Ангела Меркель, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер. Европейские лидеры, в свою очередь, отвечают ему взаимностью, поздравив кандидата с победой в первом туре и пожелав ему успехов в дальнейшей борьбе.

Не последнюю роль в отношении европейских лидеров к Макрону играет позиция его соперницы Марин Ле Пен, которая видится кошмаром для Европы и возможной дезинтеграцией для ЕС. Ле Пен с самого начала своей кампании утверждала о необходимости покинуть Евросоюз, однако позднее ее риторика смягчилась. В случае своего избрания Ле Пен обещает немедленно остановить действие Шенгена, запретить иммиграцию, а также запустить референдумы о выходе из еврозоны и Евросоюза в целом. Несмотря на то, что социология показывает убедительный провал этих референдумов, нет сомнения, что отношения Парижа и Брюсселя при президентстве Ле Пен будут на своем минимуме.

Отношение к НАТО и трансатлантическому партнерству является гораздо более сложным вопросом. Оба кандидата являются противниками зоны свободной торговли с США, которую ранее хотел принять ЕС. Макрон довольно редко высказывался на темы обороны, однако он упоминал необходимость коллективной безопасности, а также уверял Терезу Мэй и Ангелу Меркель в своей приверженности сотрудничества стран по вопросам безопасности. Высказывался Макрон и о необходимости усиления информационной и кибербезопасности, сам неоднократно ставая жертвой российских кибератак.

Ле Пен же выступает за пересмотр своих соглашений с НАТО, вплоть до выхода из Альянса. В этом вопросе ультраправый кандидат будет пытаться аппелировать к протестному электорату, который голосовал за Жана-Люка Меланшона. Последний также выступал за выход страны из НАТО.

Внутренняя политика и экономика

Во внутренней политике главный фронт между кандидатами проходит по двум главным вопросам: миграция и экономика. В миграционном вопросе кандидаты представляют полярные варианты. Макрон является сторонником продолжения принятия беженцев, отказа от новых миграционных ограничений и лояльной политикой по поводу меньшинств. При этом Макрон отмечает необходимость усиления ответственности за нелегальную миграцию, а также является сторонником депортации нарушителей. В целом и тут политика центриста пересекается с действиями немецкого канцлера.

Ле Пен же высказывается за полный запрет иммиграции, строгие правила и ограничения для национальных меньшинств, а также отказ от квотной системы принятия беженцев. Не менее важным для Ле Пен является и социальный популизм в экономической сфере. Кандидат предлагает поднять зарплаты на 200 евро, уменьшить пенсионный возраст до 60 лет и увеличить пенсии. Кроме того, Ле Пен обещает урезать цены на коммунальные услуги и уменьшить налог на бензин. Также политик обещает уменьшить с 33% до 15% и 20% налог для маленьких и средних компаний. Искать средства на все эти программы Ле Пен планирует через поднятие до 46% подоходного налога для больших компаний, а также увеличения "налога на роскошь".

Макрон же предлагает уменьшение государственного бюджета и сокращение доли государства в ВВП. По словам Макрона, уже до конца первого года он сможет уменьшить долю госрасходов от ВВП на 3% до 52%. Также Макрон планирует уменьшить подоходный налог с 33% до 25%, а также пересмотреть трудовой кодекс и дать возможность договариваться сотрудникам и работодателям на больше чем 35-часовую рабочую неделю (не отменяя ее).

Внешняя политика и Украина

Внешнеполитические ориентиры Макрона, которого называют "французским Обамой", выглядят довольно туманно. Кандидат является глобалистом, сторонником развития мировой торговли, а также сторонником международного права. При этом Макрон достаточно мало высказывался по таким вопросам как Украина, Ближний Восток или Китай. Тем не менее, Макрон упоминал, что он является сторонником Минских соглашений и осуждает российскую агрессию в Украине. Однако Макрон не исключает и диалога с Россией, хотя и с позиции необходимости выполнения Минских соглашений. В этом его подход мало чем отличается от подхода Франсуа Олланда.

Ле Пен уличали в получении кредита от российского банка, а сама она неоднократно посещала Москву и встречалась с Путиным. Также ультраправая кандидатка говорила про российский Крым, необходимость прекращения санкций к России и совместной борьбе с Путиным против глобалистов. Кроме проросийской направленности, Ле Пен также является сторонницей политики Дональда Трампа, хотя после ударов Трампа по Сирии ее симпатия охладилась, а в самом Белом доме говорят, что не поддерживают Ле Пен в ее борьбе за должность президента.

Лучше всего про кандидатов говорит их освещение в российских СМИ. На фоне умеренной поддержки Ле Пен (поддержка Фийона была значительно ощутимей), Макрон изображается неопытным предвзятым представителем элит, который тянет за собой шлейф скандалов.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".