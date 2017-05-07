Макрон побеждает по результатам экзит-полов

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За него проголосовали 65,5% пришедших на участки французов.

Макрон побеждает на выборах президента Wikimedia commons

Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции по данным экзит-поллов, результаты которых опубликовала BBC в своем Тwitter.

По данным опросов, за Макрона проголосовали от 65,5 до 66,1% пришедших на участки французов.

За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали от 33,9 до 34,5% избирателей.

Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции"