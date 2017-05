Макрон побеждает по результатам экзит-полов

Макрон побеждает на выборах президента Wikimedia commons

Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции по данным экзит-поллов, результаты которых опубликовала BBC в своем Тwitter.

По данным опросов, за Макрона проголосовали от 65,5 до 66,1% пришедших на участки французов.

За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали от 33,9 до 34,5% избирателей.

#FrenchElection - projected result: Emmanuel Macron will be France's next president #presidentielle2017 https://t.co/ifz0H3JqHI pic.twitter.com/TAKcjAYuKk