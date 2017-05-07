Макрон побеждает по результатам экзит-полов

За него проголосовали 65,5% пришедших на участки французов.
Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции по данным экзит-поллов, результаты которых опубликовала BBC в своем Тwitter.
По данным опросов, за Макрона проголосовали от 65,5 до 66,1% пришедших на участки французов.
За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали от 33,9 до 34,5% избирателей.
#FrenchElection - projected result: Emmanuel Macron will be France's next president #presidentielle2017 https://t.co/ifz0H3JqHI pic.twitter.com/TAKcjAYuKk— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 7 травня 2017 р.
Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.
В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.
Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции"BBC