Макрон победил на заморских территориях Франции – СМИ

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К заморским территориям Франции относятся, в частности, Гваделупа, Мартиника и Гвиана.

За Макрона проголосовали большинство жителей заморских территорий Франции

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон набрал большинство голосов во втором туре президентских выборов по итогамстраны, состоявшегося 6 мая.

Как сообщает бельгийский канал RTBF, Макрон стал безусловным лидером на территориях, которые уже проголосовали (то есть – Гваделупа, Мартиника и Гвиана).

Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции".