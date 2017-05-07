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Макрон победил на заморских территориях Франции – СМИ

7 мая в 17:39

К заморским территориям Франции относятся, в частности, Гваделупа, Мартиника и Гвиана.

Макрон дебаты
За Макрона проголосовали большинство жителей заморских территорий Франции
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон набрал большинство голосов во втором туре президентских выборов по итогам голосования на заморских территориях страны, состоявшегося 6 мая.

Как сообщает бельгийский канал RTBF, Макрон стал безусловным лидером на территориях, которые уже проголосовали (то есть – Гваделупа, Мартиника и Гвиана). 

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Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Макрон Франция президент
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