Макрон победил в первом туре президентских выборов во Франции – результаты голосования

Во второй тур также вышла Мари Ле Пен.

Макрон окончательно выиграл первый тур выборов во Франции Wikimedia commons

Во Франции полностью подсчитали голоса избирателей в ходе первого тура президентских выборов. Победил кандидат от движения "Вперед"Эммануэль Макрон, который набрал 23.75% избирателей, пишет The Telegraph в своем аккаунте в Twitter.

На втором месте - лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,53% и вместе с Макроном вышла во второй тур выборов.

Второй тур выборов президента Франции намечен на 7 мая.

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Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".