Макрон победил в первом туре президентских выборов во Франции – результаты голосования

Во второй тур также вышла Мари Ле Пен.
На втором месте - лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,53% и вместе с Макроном вышла во второй тур выборов.
#FrenchElection final results:— The Telegraph (@Telegraph) 24 квітня 2017 р.
Macron 23.75%
Le Pen 21.53%
Fillon 19.91%
Mélenchon 19.64% pic.twitter.com/SE3wpEdKaS
Второй тур выборов президента Франции намечен на 7 мая.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
ZN.UA