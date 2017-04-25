Макрон опережает Ле Пен в опросах на 22% - FT

Многие из опрошенных французов говорят, что их выбор во втором туре будет зависеть от вопроса борьбы с терроризмом.

Макрону уже предрекают уверенную победу во втором туре.

Более 80% избирателей вождут, что центрист Эммануэль Макрон победит во втором туре президентских выборов, которые состоятся 7 мая.

Об этом, как пишет Financial Times, свидетельствуют данные опроса, которые были проведены после первого тура президентской гонки, в воскресенье и понедельник. В опросе приняли участие 2000 избирателей из разных уголков Франции.

Согласно исследованию, Макрон, вероятно, одержит уверенную победу, набрав 61%. Его оппонент Марин Ле Пен, по прогнозам, наберет 39% голосов. Также опрос выявил рост важности проблемы безопасности после терактов в Париже на прошлой неделе. 42% респондентов сказали, что вопрос борьбы с терроризмом будет важным фактором для них в выборе будущей неделе. Перед первым туром таких людей во Франции было 35%.

О результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".