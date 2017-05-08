Макрон официально станет президентом Франции 14 мая

Он может назначить нового премьер-министра того же дня.

Инаугурация Макрона состоится 14 мая.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Как сообщает RFI, протокол требует, чтобы Макрон приехал в Елисейский дворец, встретился с Олландом и провел его до порога. Затем он должен посетить могилу Неизвестного солдата, а затем парижскую мэрию.

Хотя Олланд, когда стал президентом в 2012 году, после встречи со своим предшественником Николя Саркози сразу же отправился с визитом в Германию.

Евродепутат и представитель партии "Демократическое движение" Сильви Гулар тоже рассказала журналистам, что Макрон совершит свой первый визит в роли президента Франции именно в Германию. Хотя не исключено, что сначала он посетит французских военных, которые ведут службу "за рубежом", о чем Макрон говорил во время избирательной кампании.

Тем временем Франции назвали результат окончательного подсчета голосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".