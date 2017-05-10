Макрон официально признан президентом Франции

В стране завершили подсчет голосов.

Макрона признали президентом

Конституционный совет Франции провозгласил Эммануэля Макрона президентом страны после окончательного подсчета голосов, сообщается в решении совета.

Конституционный совет принял во внимание результаты второго тура выборов, который состоялся 6 мая (на заморских территориях) и 7 мая 2017 года, согласно которым, за Макрона было отдано 20 миллионов 743 тысячи 128 голосов, что свидетельствует о получении им большинства голосов, необходимых для объявления его президентом.

"Поэтому Конституционный совет провозглашает господина Эммануэля Макрона избранным президентом Французской Республики", - говорится в решении совета.

В решение сообщается, что Макрон вступит на свою должность, когда действующий президент Франсуа Олланд прекратит свои полномочия, что, согласно статье 6 Конституции Республики, должно произойти не позднее 24:00 14 мая.

7 мая прошел второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".