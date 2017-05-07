Макрон лидирует в рейтингах, но праздновать победу пока рано – эксперт

Низкая явка и "нормализация" имиджа Национального Фронта делает победу Ле Пен возможной.
Автор отмечает, что низкая явка может стать шансом для Ле Пен, если второй тур проигнорируют сторонники, которые считают победу Макрона свершившимся фактом. Приблизить победу ультраправой кандидатки может и то, что избиратели кандидатов, которые проиграли в первом туре, не захотят соблюдать республиканского консенсуса и проголосовать за Макрона только для того, чтобы не допустить президентства Ле Пен.
"Признаки обеих проблем можно было увидеть и в слишком самоуверенной речи Макрона по результатам первого тура, и в отказе Меланшона призывать голосовать за любого из двух кандидатов в первом туре, и в наличии у партии "Республиканцы" значительной фракции во главе с Льораном Вокезом, которая также отдает предпочтение неопределенности", – пишет Коваль.
Эксперт добавляет о важный фактор "нормализации" Национального Фронта, который уже давно стал привычным элементом французского политического ландшафта и не вызывает такого экзистенциального ужаса, как в 2002-м, когда во втором туре Жак Ширак получил 82% поддержки именно благодаря протестным голосам против Ле Пена-отца.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA