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Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции

7 мая в 12:42

Марин Ле Пен проголосовала в городе Энен-Бомон, в то время как Макрон отдал свой голос в курортном городке Ле Туке.

Макрон Ле Пен Макрон
Макрон и Ле Пен уже проголосовали на выборах французского президента
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен проголосовали на своих избирательных участках, сообщает BFM TV.

Отмечается, что экс-лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовала в городе Энен- Бомон (департамент Па-де-Кале).

В свою очередь, Эммануэль Макрон проглосовал в курортном городе Ле Туке, в Па-де-Кале. Макрон прибыл на голоосование в сопровождении своей супруги, Бриджит Макрон.

Свой голос во втором туре выборов президента Франции также уже отдал действующий президент Франсуа Олланд. 

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Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Макрон президент Франция
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