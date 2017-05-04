Макрон и Ле Пен приняли участие в предвыборных дебатах

Большую часть времени кандидаты в президенты Франции посвятили политическим заявлениям.

Макрон и Ле Пен обменялись "комплиментами" в эфире французского телевидения

Вечером в среду, 3 мая, во Франции состоялись предвыборные, которые встретятся во втором туре президентских выборов в ближайшее воскресенье.

На дебатах должны были обсуждаться, преимущественно, вопросы экономики и создания рабочих мест, но большую часть времени кандидаты посвятили политическим заявлениями, сообщает "Радио Свобода".

В частности, Ле Пен обвинила Макрона в отсутствии плана относительно политики безопасности и обвинила его в том, что "он получил индульгенцию от исламистского фундаментализма".

Макрон, в свою очередь, назвал "фальшивкой" обещание Ле Пен перекрыть границы, обвинил ее во лжи. По словам политика, победа Ле Пен на выборах привела бы "гражданской войне". Макрон также указал на лидера "Национального фронта" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".