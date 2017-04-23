Макрон будет поддерживать Украину, но только в случае реальных реформ – эксперт

Макрон выступает за расширение санкций против России в случае несоблюдения Минских соглашений.
Победа Макрона на выборах будет означать продолжение поддержку Украины и давление на Россию по Минским соглашениям
Эммануэль Макрон, в случае своего избрания президентом, будет отстаивать прежде всего интересы Франции и ЕС, опираться на соблюдение правовых основ. Он — за расширение санкций против России, если не будет прогресса в воплощении Минских мирных соглашений на Востоке Украины, но вместе с тем — и за постоянные переговоры с Москвой. Об этом в своей статье для ZN.UA
пишет эксперт Института общественно-экономических исследований Оксана Митрофанова.
Автор отмечает, что при условии успеха украинских реформ, Макрон и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Но бесконечные коррупционные скандалы в Украине вряд ли будут побуждать его к этому.
"Зачем помогать неуспешной стране, которая на десятилетия завязла в кланово-олигархической борьбе. И к тому же Украина не является приоритетной сферой национальных интересов Франции", – пишет Митрофанова.
Тем временем основные кандидаты в президенты Франции
имеют поддержку на уровне 20% за день до выборов. Центрист Эммануэль Макрон удерживает лидерство в соцопросах по первому туру выборов в президенты Франции, с поддержкой в 23%.
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Лидеры и аутсайдеры гонок на Елисейских полях. Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
По материалам:
ZN.UA