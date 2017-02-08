Сенатор назвал Трампа "ужасно дезинформированным" или "невероятно предвзятым".

Джон Маккейн назвал Трампа "ужасно дезинформированным" или "невероятно предвзятым" Багнет

Сенатор Республиканской партиивозмутился словам Дональда Трампа, где президент сравнил Соединенные Штаты с Россией. Маккейн сказал, что нет никакой моральной равнозначности между "этим мясником, головорезом, бывшим лейтенантом КГБ" и США, сообщает CBS

Сенатор считает, что такие сравнения мог высказать "ужасно дезинформированный" или "невероятно предвзятый человек".

Ранее президент СШАи заявил, что в Соединенных Штатах Америки также "много убийц".

После чего администрация Кремля потребовала извинений от американского телеканала Fox News за то, что ведущий Билл О'Рейли назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Ведущий телеканала Fox News сказал, что его извинения могут быть готовы к 2023 году.