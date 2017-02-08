Маккейн раскритиковал Трампа за сравнение США с Россией

Сенатор назвал Трампа "ужасно дезинформированным" или "невероятно предвзятым".
Сенатор считает, что такие сравнения мог высказать "ужасно дезинформированный" или "невероятно предвзятый человек".Дональд Трамп проигнорировал утверждение журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин "убийца" и заявил, что в Соединенных Штатах Америки также "много убийц".
После чего администрация Кремля потребовала извинений от американского телеканала Fox News за то, что ведущий Билл О'Рейли назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.
Ведущий телеканала Fox News сказал, что его извинения могут быть готовы к 2023 году.ZN.UA