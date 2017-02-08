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Маккейн раскритиковал Трампа за сравнение США с Россией

8 февраля в 10:03

Сенатор назвал Трампа "ужасно дезинформированным" или "невероятно предвзятым".

маккейн
Джон Маккейн назвал Трампа "ужасно дезинформированным" или "невероятно предвзятым"
Багнет
Сенатор Республиканской партии Джон Маккейн возмутился словам Дональда Трампа, где президент сравнил Соединенные Штаты с Россией. Маккейн сказал, что нет никакой моральной равнозначности между "этим мясником, головорезом, бывшим лейтенантом КГБ" и США, сообщает CBS.

Сенатор считает, что такие сравнения мог высказать "ужасно дезинформированный" или "невероятно предвзятый человек".

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Ранее  президент США Дональд Трамп проигнорировал утверждение журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин "убийца" и заявил, что в Соединенных Штатах Америки также "много убийц".

После чего администрация Кремля потребовала извинений от американского телеканала Fox News за то, что ведущий Билл О'Рейли назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Ведущий телеканала Fox News сказал, что его извинения могут быть готовы к 2023 году.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Маккейн США Путин Трамп
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1 комментарий
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