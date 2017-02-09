Македонию разозлили слова депутата из США о том, что она "не страна"

В Скопье ждут, что Вашингтон дистанцируется от слов парламентария.

Республиканец Рорабейкер сказал, что Македония - "не страна".

Председатель подкомитета Палаты представителей по вопросам Европы, Евразии и угроз для США республиканец Дейна Рорабейкер разозлил, заявив, что этой страны не должно быть.

"Я считаю, что Македония - это не страна. Извините, но это не страна", - цитирует слова американского чиновника Radio Free Europe Radio Liberty.

Рорабейкер добавил, что часть Македонии, в которой живут этнические албанцы, должна отойти Косово, а остаток страны - Болгарии, а возможно и другим соседям. Он подчеркнул, что создание Македонии в 1990-х годах в процессе распада Югославии было "ошибкой", потому что страна якобы разделена из-за неспособность ее народов ужиться между собой.

Эти слова американского чиновника разозлили Скопье. В министерстве иностранных дел Македонии отметили, что такие комментарии "генерируют большую тревогу" и "подстрекают националистическую риторику" в регионе, отбрасывая страны в нем в прошлое. В ведомстве ожидают, что Госдепартамент опровергнет слова Рорабейкера о Македонию и даст четко понять, что они не отражают политику США.