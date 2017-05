Мадуро призвал голосовать за новый "учредительный" парламент

Николас Мадуро, после месяца антиправительственных акций протестов, объявил общенациональное голосование по созданию нового "учредительного" законодательного собрания Национальной ассамблеи.

По заявлениям оппозиции, этот шаг является еще одной попыткой обойти нынешный парламент, возглавляемый оппозицией и сохранить Мадуро у власти в разгар беспорядков, в результате которых уже погибли 29 человек, передает Reuters.

BREAKING: Venezuela's president calls for vote for new 'constituent' national assembly to resolve political crisis