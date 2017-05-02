Мадуро призвал голосовать за новый "учредительный" парламент

По заявлениям оппозиции, такой шаг является еще одной попыткой обойти нынешный парламент и сохранить власть президента.

Президент Венесуэлы Мадуро объявил общенациональное голосование по созданию нового «учредительного» законодательного собрания cont.ws

Николас Мадуро, после месяца антиправительственных акций протестов, объявил общенациональное голосование по созданию нового "учредительного" законодательного собрания Национальной ассамблеи.

По заявлениям оппозиции, этот шаг является еще одной попыткой обойти нынешный парламент, возглавляемый оппозицией и сохранить Мадуро у власти в разгар беспорядков, в результате которых уже погибли 29 человек, передает Reuters.

BREAKING: Venezuela's president calls for vote for new 'constituent' national assembly to resolve political crisis — Reuters World (@ReutersWorld) 1 травня 2017 р.

Виктор Каспрук в свой статье для ZN.UA пишет, что правительство президента страны Николаса Мадуро демонстрирует высокую готовность к репрессивным действиям для подавления народных выступлений. Массовые демонстрации в Каракасе и других городах были встречены слезоточивым газом, водометами, пластиковыми пулями, а также вооруженными гражданскими на мотоциклах.

Детальнее о массовых демонстрациях в Венесуэле читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла — на грани гражданской войны" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".