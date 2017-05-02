Мадуро призвал голосовать за новый "учредительный" парламент

По заявлениям оппозиции, такой шаг является еще одной попыткой обойти нынешный парламент и сохранить власть президента.
По заявлениям оппозиции, этот шаг является еще одной попыткой обойти нынешный парламент, возглавляемый оппозицией и сохранить Мадуро у власти в разгар беспорядков, в результате которых уже погибли 29 человек, передает Reuters.
BREAKING: Venezuela's president calls for vote for new 'constituent' national assembly to resolve political crisis— Reuters World (@ReutersWorld) 1 травня 2017 р.
Виктор Каспрук в свой статье для ZN.UA пишет, что правительство президента страны Николаса Мадуро демонстрирует высокую готовность к репрессивным действиям для подавления народных выступлений. Массовые демонстрации в Каракасе и других городах были встречены слезоточивым газом, водометами, пластиковыми пулями, а также вооруженными гражданскими на мотоциклах.
Детальнее о массовых демонстрациях в Венесуэле читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла — на грани гражданской войны" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA