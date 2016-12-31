Любовник супруги посла Греции в Бразилии признался в убийстве

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В убийстве также принимал участие двоюродный брат Сержиу Морейра, получивший за это 25 тысяч долларов.

Посла Греции в Бразилии убил любовник его жены

Бразильская полиция задержала полицейского Сержиу Морейра по подозрению в убийстве греческого посла. Вскоре он сознался в преступлении.

Согласно полученному следствием признанию, он зарезал Кириакоса Амиридиса по просьбе жены посла, своей любовницы. В убийстве также принимал участие двоюродный брат полицейского, получивший за это 80 тысяч реалов (25 тысяч долларов).

Ранее супруга греческого посла в Бразилии созналась в соучастии в убийстве мужа. Мотивом преступления стала любовная связь супруги дипломата с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро. Первоначально Франсуаза Амиридис утверждала, что её муж вышел из дома и пропал без вести. Однако детективы обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы.

Об обнаружении машины, которую ранее взял напрокат 59-летний посол Греции Кириакос Амиридис, стало известно утром 30 декабря. Греческий посол исчез три дня назад во время поездки из столицы страны города Бразилиа в Рио-де-Жанейро. Он намеревался принять участие в праздновании Нового года на пляже Копакабана.

В последний раз его видели в минувший понедельник в пригороде Рио, в котором затем была найдена машина. Версию о похищении дипломата с самого начала называли маловероятным, так как никто не потребовал за него выкуп.