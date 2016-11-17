Лукашенко заявил о "едином фронте" с Россией в международной политике

Президент Беларуси заявил, что у двух государств нет разногласий в международной повестке дня.

Лукашенко заявил, что не раз обсуждая международные вопросы с Путиным, стороны демонстрировали полное согласие в оценках Сайт президента Беларуси

Беларусь выступает с РФ единым фронтом, когда речь идет о ключевых вопросах международной политики, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"В это непростое время белорусам и россиянам нужно держаться вместе, быть сильными, уметь заставить считаться с собой, совместно отстаивать наши интересы", - сказал Лукашенко, передает белорусское издание "БелаПАН".

Он добавил, что не раз обсуждая эти вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным, стороны демонстрировали в их оценке полное согласие.

Лукашенко также подчеркнул, что разногласий по международной повестке дня у двух государств нет.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко расценивает попытки белорусской делегации в ООН заблокировать рассмотрение украинского проекта резолюции по правам человека в Крыму в комитете Генеральной ассамблеи ООН, как "нож в спину". Впоследствии, МИД Беларуси объяснил блокирование в ООН резолюции по Крыму тем, что проект документа "не имел никакого отношения к теме территориальной целостности Украины".

15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту: 73 члена комитета проголосовали за резолюцию, 23, в том числе, РФ, Беларусь, Китай, Казахстан и Сербия, – высказались против.