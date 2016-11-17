Лукашенко предложил организовать честные выборы в Донбассе

Лукашенко хочет поделиться опытом проведения честных выборов с искушенными жителями Донбасса.

Лукашенко хочет организовать выборы в Донбассе не просто честно, а абсолютно честно Сайт президента Беларуси

Президент Беларусиготов выступить в качестве организатора честных выборов в ОРДЛО.

"Если две стороны договорятся и увидят роль Беларуси, мы готовы любую роль сыграть только ради того, чтобы там был мир. Если вы хотите, чтобы мы провели местные выборы (притом честно, абсолютно честно), о которых столько говорят, - мы готовы это организовать", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

При этом он добавил: "Если вы хотите навести порядок на 400 км границы между Украиной и Россией, пожалуйста, мы это сделаем. Если вы этого хотите - сами мы не полезем туда".

Лукашенко впервые был избран президентом Беларуси в 1994 году. В 1996 году по результатам референдума о поправках в конституцию отсчет пятилетнего срока президентства начат заново, а Лукашенко получил дополнительные полномочия. Лукашенко также избирался президентом в 2001 году, 2006 году и в 2010 году.

Лукашенко снова был избран президентом на выборах 12 октября 2015 года, получив более 83% голосов.