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Лукашенко предложил организовать честные выборы в Донбассе

17 ноября в 14:54

Лукашенко хочет поделиться опытом проведения честных выборов с искушенными жителями Донбасса.

Александр Лукашенко
Лукашенко хочет организовать выборы в Донбассе не просто честно, а абсолютно честно
Сайт президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов выступить в качестве организатора честных выборов в ОРДЛО.

"Если две стороны договорятся и увидят роль Беларуси, мы готовы любую роль сыграть только ради того, чтобы там был мир. Если вы хотите, чтобы мы провели местные выборы (притом честно, абсолютно честно), о которых столько говорят, - мы готовы это организовать", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

При этом он добавил: "Если вы хотите навести порядок на 400 км границы между Украиной и Россией, пожалуйста, мы это сделаем. Если вы этого хотите - сами мы не полезем туда".

Лукашенко впервые был избран президентом Беларуси в 1994 году. В 1996 году по результатам референдума о поправках в конституцию отсчет пятилетнего срока президентства начат заново, а Лукашенко получил дополнительные полномочия. Лукашенко также избирался президентом в 2001 году, 2006 году и в 2010 году.

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Лукашенко снова был избран президентом на выборах 12 октября 2015 года, получив более 83% голосов.

По материалам: ZN.UA , Белта ,
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Тэги Лукашенко президент Беларусь
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1 комментарий
  • Дідусь Іванович Сегодня, 15:23 Якщо прагнення самопроголошених повернутися до складу України визріло й переважає, то вони повинні саморозпуститися і допустити Україну до кордону з Росією. Тоді стануть можливими вибори по українським законам. Інакше Україна не має права проводити там вибори. Розганяти силою самопроголошених Україна не буде, не хоче бути карателем на своїй території. Будь-які силові дії з боку самопроголошених і рашистів Путлера не матимуть бажаного результату, бо Україна вже здатна себе захистити. Ніяка третя сторона не допоможе примирити Україну з Росією, бо цьому протистоянню вже четверте століття... Ответить Цитировать Пожаловаться
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