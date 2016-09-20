Лукашенко посетовал на неприкрытое экономическое давление со стороны РФ

Россия закрывает свой рынок для белорусских товаров и сокращает поставки нефти, заявил белорусский лидер.

Лукашенко недоволен результатами экономической интеграции с Россией Сайт президента Беларуси

Президент Беларусинедоволен ходом и последствиями экономической интеграции между своей страной и РФ в рамках Евразийского экономического союза, который не оправдывает возложенных на него ожиданий из-за давления российской стороны.

Как сообщает агентство БЕЛТА, в ходе встречи с государственным секретарем РФ Григорием Рапотой белорусский лидер заявил, что в прошлом году торговые отношения между Беларусью и Россией были далеко не на лучшем уровне.

"Это никуда не годится. Мы всегда гордимся тем, что вот товарооборот снизился, но в натуральном выражении мы прибавили. Это говорит о том, что мы начали поставлять в Россию большие объемы, но по ценам наполовину ниже. Какая доходность Беларуси от этого? Практически никакой", - отметил он.

По словам Лукашенко, переговоры по цене на газ между Минском и Москвой также идут очень сложно.

"Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь", – заявил президент.

Лукашенко также сообщил, что РФ блокирует поставки на свой рынок многих белорусских товаров, в частности – продуктов питания.

"В России они почему-то "некачественные". Но понятно: когда мы поставляем качественный товар и по приемлемым ценам в Россию, мы бьем по карманам олигархов от сельского хозяйства в России, - обратил внимание белорусский лидер. - Они давят на правительство (там связи, вы знаете не хуже меня, какие), а правительство дает команду "фас" разного рода чиновникам - от Россельхознадзора и так далее. Они у нас три предприятия открывают для поставок - пять закрывают, пять открывают - шесть потом закрывают. Идет неприкрытое давление", –заключил он.

По словам президента, при сохранении текущего положения дел, Беларусь будет вынуждена "оптимизировать" свое участия в предложенных Россией интеграционных проектах.

В июне Александр Лукашенко заявлял, что разочарован результатами работы созданного под эгидой Кремля Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, в рамках союза так и не были созданы равные экономические условия и безбарьерная торговая среда.

Ранее белорусский лидер заявил, что не позволит своей стране превратиться в марионеточное государство России и призвал российское руководство учитывать независимый статус Беларуси.