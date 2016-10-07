Лукашенко пообещал поддержку российской армии на западном направлении

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Белорусская армия способна дать отпор любому агрессору, заявил Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору Сайт президента Беларуси

Россия может рассчитывать на поддержку со стороны белорусской армии на западном направлении, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы вместе с русским народом, россиянами, будем защищать наше общее Отечество на не менее важном для России западном направлении… На этом западном направлении мы будем здесь умирать, защищая Беларусь и Россию", - сказал Лукашенко, в пятницу, 7 октября, во время встречи с парламентариями.

Он подчеркнул, что "белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору".

"Мы можем говорить о полной модернизации нашей армии, мы ее практически закончили. Мы ее приспособили к тем возможным войнам, которые могут быть развязаны против нашего государства — от борьбы в информационном пространстве до горячей войны", — заявил белорусский лидер.

Как писало издание Wyborcza, Россия пытается втянуть Беларусь в противостояние против Запада. Для того проводит обучение и открывает военные базы. Лукашенко сегодня в этом не заинтересован. Но он зависим от России и у него небольшой выбор.