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Лукашенко пообещал поддержку российской армии на западном направлении

7 октября в 14:57

Белорусская армия способна дать отпор любому агрессору, заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко
Лукашенко сообщил, что белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору
Сайт президента Беларуси
Россия может рассчитывать на поддержку со стороны белорусской армии на западном направлении, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. 

"Мы вместе с русским народом, россиянами, будем защищать наше общее Отечество на не менее важном для России западном направлении… На этом западном направлении мы будем здесь умирать, защищая Беларусь и Россию", - сказал Лукашенко, в пятницу, 7 октября, во время встречи с парламентариями. 

Он подчеркнул, что "белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору". 

"Мы можем говорить о полной модернизации нашей армии, мы ее практически закончили. Мы ее приспособили к тем возможным войнам, которые могут быть развязаны против нашего государства — от борьбы в информационном пространстве до горячей войны", — заявил белорусский лидер.

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Как писало издание Wyborcza, Россия пытается втянуть Беларусь в противостояние против Запада. Для того проводит обучение и открывает военные базы. Лукашенко сегодня в этом не заинтересован. Но он зависим от России и у него небольшой выбор.

По материалам: РИА Новости
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Тэги Россия Лукашенко оружие Беларусь
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