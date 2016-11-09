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Лукашенко похвалил Трампа за возвращение США к "настоящей демократии"

9 ноября в 16:50

Белорусский президент надеется на нормализацию отношений с США во время президентства Трампа.

Александр Лукашенко
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Сайт президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Джона Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.

"Ваша победа - свидетельство выбора американского народа в пользу политики, которая основывается на честности, ответственности, поиске перемен. Своей активной, искренней и смелой позицией в ходе предвыборной кампании вы всколыхнули американское общество, вернув его к настоящей демократии", - говорится в поздравлении. -

Лукашенко заявил, что Беларусь во внешнеполитической деятельности всегда придерживалась необходимости конструктивного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. "Надеюсь, что под вашим руководством нормализация отношений между нашими странами продолжится", - заявил белорусский диктатор.

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Напомним, что на выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон уже поздравила Трампа с победой.

Ранее Трампа поздравил российский президент Владимир Путин и выразил надежду на "выведению российско-американских отношений из кризисного состояния", а также на сотрудничество РФ и США.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент США поздравление Лукашенко
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