Лукашенко объявил курс на Запад из-за "друга Путина"

Курс Беларуси на Запад – это позиция руководства республики, на которую Лукашенко подтолкнул его "друг Путин".
"Обострение происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад", - сказал Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Минске.
По словам Лукашенко, в российских СМИ "Макея (министра иностранных дел Беларуси) начали дубасить, что это он ведет на Запад".
"Никакой Макей не ведет переговоры без согласия президента. В РФ все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин", - сказал Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил въезд в Беларусь без виз для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также США, Японию и другие государства.
В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сейчас ведет войну за независимость. "Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина", - сказал он.