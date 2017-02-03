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Лукашенко объявил курс на Запад из-за "друга Путина"

3 февраля в 12:08

Курс Беларуси на Запад – это позиция руководства республики, на которую Лукашенко подтолкнул его "друг Путин".

Лукашенко
Стало известно, кто толкает Лукашенко на Запад – это его "друг Путин"
Сайт президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко пояснил напряженность в отношениях с Россией новым курсом республики.

"Обострение происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад", - сказал Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Минске.

По словам Лукашенко, в российских СМИ "Макея (министра иностранных дел Беларуси) начали дубасить, что это он ведет на Запад".

"Никакой Макей не ведет переговоры без согласия президента. В РФ все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин", - сказал Лукашенко.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил въезд в Беларусь без виз для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также США, Японию и другие государства.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сейчас ведет войну за независимость. "Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина", - сказал он.

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Тэги Лукашенко Беларусь Запад
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