Лукашенко-младший заявил, что не хочет быть президентом Беларуси

Младший сын белорусского президента до конца не определился, стать ли ему военным или помогать людям.

Лукашенко-младший не видит себя преемником отца wikipedia

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко 12-летний Николай Лукашенко еще не определился, какую профессию выберет в будущем, однако уже заявил, что не хотел бы как и и отец, возглавить страну, когда вырастет.

"Многие люди спрашивают меня об этом. Мне искренне не очень бы хотелось, будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов",— цитирует Лукашенко-младшего белорусское издание "Наша Нiва". Что касается будущей профессии, то младший сын белорусского президента видит себя в роли медика ли военного.

"Может, стал бы врачом. Помогать людям — это хорошо. Может, выбрал бы военную карьеру. Время еще есть подумать",— сказал Николай Лукашенко.

У президента Беларуси трое детей и семеро внуков. Лукашенко часто берет с собой на мероприятия несовершеннолетнего сына. Вместе с ним он приезжал в Киев с официальным визитом в июне 2013 года.

В июне 2012 года Александр Лукашенко во время визита в Венесуэлу сделал заявление о том, что его тогда еще семилетний сын Коля может стать его преемником на посту руководителя страны.