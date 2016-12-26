Лукашенко-младший заявил, что не хочет быть президентом Беларуси

Младший сын белорусского президента до конца не определился, стать ли ему военным или помогать людям.
"Многие люди спрашивают меня об этом. Мне искренне не очень бы хотелось, будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов",— цитирует Лукашенко-младшего белорусское издание "Наша Нiва". Что касается будущей профессии, то младший сын белорусского президента видит себя в роли медика ли военного.
"Может, стал бы врачом. Помогать людям — это хорошо. Может, выбрал бы военную карьеру. Время еще есть подумать",— сказал Николай Лукашенко.
У президента Беларуси трое детей и семеро внуков. Лукашенко часто берет с собой на мероприятия несовершеннолетнего сына. Вместе с ним он приезжал в Киев с официальным визитом в июне 2013 года.
В июне 2012 года Александр Лукашенко во время визита в Венесуэлу сделал заявление о том, что его тогда еще семилетний сын Коля может стать его преемником на посту руководителя страны.Наша нива