Лукашенко решил продемонстрировать Путину победу над "Майданом в Беларуси" – обозреватель

Антиукраинская риторика государственных СМИ Беларуси адрессована Кремлю.

Лукашенко решил доказать Путину, что успешно справился с Майданом Сайт президента Беларуси

Президент Беларусисанкционировал жестокий25 марта и запуск белорусскими силовиками дела "Белого легиона", чтобы произвести должное впечатление на Москву, считает обозреватель белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

Мнение аналитика приводит в своей статье для ZN.UA журналист Игорь Ильяш. С точки зрения Калиновского, данные действия, сопровождаемые агрессивной антиукраинской риторикой в госСМИ, бессмысленны с точки зрения внутренней политики Беларуси.

"Я считаю, что все это было сделано Лукашенко с единственной целью — показать Владимиру Путину, что он победил в Беларуси Майдан и арестовал зачинщиков. Поскольку Путин очень боится Майдана, боится выступлений, подобных тем, что привели к свержению Януковича, то ему это понравилось. После победы над "белорусским Майданом" прошли личные переговоры Лукашенко и Путина, отношения Москвы и Минска наладились, и Беларуси были обещаны новые дотации", – указал обозреватель "Радио Свобода".

Аналитик подчеркивает, что "украинский след" в деле "Белого легиона" нужен именно для того, чтобы продемострировать Путину "победу над Майданом" в Беларуси.

"Вся эта риторика адресована Путину — вот, мол, Украина пытается сделать в Беларуси Майдан, а Лукашенко с этим успешно справился. Иного смысла в действиях белорусской власти просто не существует, потому что в Беларуси пока что нет реального шанса на Майдан", — указал Калиновский.

В то же время, эксперт отмечает, что антиукраинская риторика, при этом, не окажет серьезного влияния на украинско-белорусские отношения.

"Украина может и будет делать какие-то заявления, но, чтобы не портить отношения с Беларусью, постарается не обращать внимания на эту риторику, потому что понимает, что она неискренняя и направлена на другую аудиторию. Для украинской аудитории Лукашенко говорит, что готов приехать в Украину на тракторе, что агрессивных действий с белорусской территории против Украины не будет — и тут он действительно искренен. Поэтому украинцам не стоит преувеличивать этот аспект последних событий в Беларуси", – заключил Калиновский.

Напомним, 24 марта стало известно, что в Беларуси задержали активистов, в отношении который КГБ возбудил дело о подготовке массовых беспорядков. Задержаны активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем - всего 26 человек.

У задержанных, помимо оружия и взрывных устройств, якобы была найдена атрибутика "Азова" и УНА-УНСО.

Подробнее о политической ситуации в Беларуси и причинах использования государственными белорусскими СМИ антиукраинской риторики читайте в материале Игоря Ильяша "О чем написала Лукашенко "фрау А" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".