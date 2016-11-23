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Lufthansa отменила почти 900 рейсов из-за забастовки пилотов

23 ноября в 00:21

Забастовки персонала на затронут дочерние компании немецкого авиаверевозчика.

Lufthansa
Немецкие пилоты требуют повышения зарплаты
Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об отмене почти 900 рейсов из-за 24-часовой забастовки пилотов.

Из трех тысяч запланированных рейсов отменят 876. Забастовка пилотов затронет около 100 тысяч пассажиров, сказано в пресс-релизе компании, распространенном во вторник, 22 ноября.

В Lufthansa заверили, что забастовки не коснутся дочерних компаний авиаперевозчика, в частности, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines.

 

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Ранее пилоты Lufthansa заявили о намерении провести в субботу, 23 ноября, 24-часовую забастовку с требованием индексации заработной платы за прошедшие пять лет.

Пилоты требуют повышения окладов, так как на фоне улучшения финансовых показателей  компании зарплаты членов правления и наблюдательного совета увеличились до 30%.

Между тем профсоюз Verdi призвал бортпроводников Eurowings также провести забастовки в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Lufthansa забастовка аэропорт
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