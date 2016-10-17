Лучшим ответом на агрессию России будет политика сдерживания – FT

Экономика стала наиболее уязвимым российским местом, поэтому действительно сильные санкции причинят Кремлю боль.

Западу стоит помнить уроки Холодной войны и вернуться к политике сдерживания агрессивной России. evgovorov / Depositphotos

опустились до самой низкой планки за последние 30 лет. С того момента, когда президенты Рональд Рейган и Михаил Гобачов начали делать шаги для завершения Холодной войны, отношения между Москвой и Вашингтоном еще не были такими плохими.

Об этом на страницах Financial Times пишет бывший постоянный представитель США в НАТО Иво Даалдер. Он напоминает, как глава американской разведки Джеймс Клаппер 7 октября обвинил Кремль в организации ряда кибератак с целью повлиять на американский избирательный процесс. После этого Госсекретарь США Джон Керри объявил о выходе из переговоров с Москвой по завершению войны в Сирии и обвинил российскую армию в совершении военных преступлений в Алеппо.

В ответ президент России Владимир Путин отказался от исполнения соглашения об утилизации радиоактивного плутония и отправил в Калининград ракеты, способные нести ядерные боеголовки, тем самым создав реальную угрозу для американских союзников по НАТО.

Автор отмечает, что все это подчеркивает, насколько сильно ухудшились американо-российские отношения после того, как армия России аннексировала Крым и вторглась в Украину в начале 2014 года. Однако, Вашингтон и его европейские союзники так и не смогли дать релевантный ответ на все более опасное поведение Москвы.

Правда, НАТО сделал определенные шаги для усиления защиты союзников на востоке, а европейские страны-участницы наконец-то отказались от сокращения расходов на оборону. США и Канада совместно с ЕС наложили санкции на Россию после вторжения в Украину и уничтожения малайзийского авиалайнера в Донбассе. Но ни один из этих шагов не сделал никакого вклада в последовательную стратегию. Слишком многие в Европе верят, что политическое и экономическое взаимодействие в совокупности с военной умеренностью заставят Москву вернуться к более конструктивным подходам.

"Но хотя попытка интегрировать Россию в западную систему была стоящим экспериментом, она провалилась. Интеграция – это самый большой страх Путина, потому что она подрывает его контроль над российской системой. Как и его советским предшественникам, ему нужен антагонизм Запада, чтобы защитить свои позиции дома", - говорится в статье.

По мнению автора, эффективным ответом на поведение России будет стратегия сдерживания. В 1946 году американский дипломат Джордж Киннан утверждал, что сдерживание было необходимым ответом на советскую систему, которая пыталась расшириться, потому что была слабой внутри. Франклин Рузвельт попытался включить Москву в мировую семью народов, но этот его умысел был обречен на провал. Киннан сказал, что внешнее давление приведет к внутренним изменениям, которые необходимы для корректировки, опять таки, внешнего поведения СССР.

Во время Холодной войны большой вопрос для США и их союзников состоял в том, стоит ли им противостоять экспансии где-дибо и когда-либо, или же лучше изолировать Москву дипломатически и экономически, при этом укрепляя американские интересы в Европе и Азии. И этот вопрос актуален и сегодня. Кое-кто считает, что Западу следует противостоять России везде, где она только демонстрирует свою силу: в Украине, Сирии, в киберпространстве. Другие считают, что лучше укрепить НАТО и использовать российскую слабую экономику и отсутствие идеологии.

Как и в те времена, сейчас стратегия сдерживания должна стать долгосрочной, подчеркнутой силой Запада и слабостью России.

"Ядро нашей силы в западном единстве. И именно поэтому президент Барак Обама и другие лидеры НАТО были правы, когда решили ответить на вторжение в Украину укреплением обороны альянса. Российское наиболее уязвимое место – это ее экономика, которая зависима от добычи ресурсов. Жесткий режим санкций причинит боль Москве", - считает автор.

Он добавляет, что стоит признать Россию опасной силой, которой движет внутренняя слабость. Сдерживанию во времена Холодной войны понадобилось 40 лет, чтобы изменить поведение Советского Союза и добиться его распада. Россия гораздо слабее, чем СССР в те времена. Однако, понадобятся годы, чтобы повлиять на ее поведение. Как и тогда, сейчас понадобятся терпение и твердость, чтобы добиться успеха.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что НАТО должен отвечать России силой и сдерживанием. По его словам, сейчас обсуждается вариант, согласно которому в каждое из государств Балтии и Польшу будет направлен международный батальон.

В это же время, экс-глава МИД Украины Константин Грищенко в комментарии для ZN.UA отметил, что дальнейшая изоляция России может представлять серьезную угрозу для Украины. По мнению Грищенко, возможность развертывания полномасштабного конфликта между РФ и США представляет угрозу не только для Украины, но также для Европы и, потенциально, для всего мира.