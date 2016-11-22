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Лучшие фото Ангелы Меркель в Instagram

22 ноября в 20:12

Канцлер Германии на своем посту уже 11 лет, и, видимо, это не предел

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Фото instagram.com/bundeskanzlerin/

20 ноября Ангела Меркель подтвердила свое намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства в 2017 году. Меркель занимает эту должность уже 11 лет, и, если наберет достаточное количество голосов на выборах, то она будет возглавлять правительство 16 лет — столько же, сколько и Гельмут Колль.

В 2015 году в социальной сети Инстаграм появился аккаунт Ангелы Меркель. Яркие моменты из жизни канцлера показаны на фотографиях. На снимках — Меркель с политическими лидерами, а также яркие детали из окружения канцлера.  

Недавно фотограф Белого дома Пит Соуза опубликовал подборку лучших фотографий Барака Обамы за восемь лет на посту президента США. 

По материалам: ZN.UA
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