Лучшие фото Ангелы Меркель в Instagram

Канцлер Германии на своем посту уже 11 лет, и, видимо, это не предел

20 ноября Ангела Меркель подтвердила свое намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства в 2017 году. Меркель занимает эту должность уже 11 лет, и, если наберет достаточное количество голосов на выборах, то она будет возглавлять правительство 16 лет — столько же, сколько и Гельмут Колль.

В 2015 году в социальной сети Инстаграм появился аккаунт Ангелы Меркель. Яркие моменты из жизни канцлера показаны на фотографиях. На снимках — Меркель с политическими лидерами, а также яркие детали из окружения канцлера.

Недавно фотограф Белого дома Пит Соуза опубликовал подборку лучших фотографий Барака Обамы за восемь лет на посту президента США.