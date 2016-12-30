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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Туман состоит из сильно охлажденных капель воды, которые застывают при соприкосновении с поверхностью, покрывая ее тонким слоем льда.

Рейсы отменены из-за замерзающего тумана

Два крупнейших британских аэропорта - Гатвик и Хитроу - отменили более сотни рейсов из-за так называемого переохлажденного или замерзающего тумана.

Авиакомпания Easyjet отменила 56 рейсов в Гатвике. Администрация аэропорта рекомендовала всем авиаперевозчикам отменить полеты.

Аэропорт был вынужден срочно увеличить штат сотрудников, чтобы помочь пассажирам этих рейсов. Представитель аэропорта принес извинения за "неизбежные неприятные нарушения" в расписании.

Хитроу отменил более 119 рейсов. Представители аэропорта говорят, что, вероятно, отмены будут продолжаться.

Аэропорт лондонского Сити объявил, что 26 самолетов перенаправлены в другие 1аэропорты, а 60 прибывающих и 70 вылетающих рейсов отменены.

Национальная служба управления воздушным движением объяснила, что причиной изменения расписания полетов стали дополнительные противообледенительные мероприятия, которые задерживают вылеты.