Топ Новости
<
>

Лондонские аэропорты отменили сотни рейсов из-за тумана

30 декабря в 23:55

Туман состоит из сильно охлажденных капель воды, которые застывают при соприкосновении с поверхностью, покрывая ее тонким слоем льда.

Аэропорт Хитроу
Рейсы отменены из-за замерзающего тумана
Два крупнейших британских аэропорта - Гатвик и Хитроу - отменили более сотни рейсов из-за так называемого переохлажденного или замерзающего тумана.

Авиакомпания Easyjet отменила 56 рейсов в Гатвике. Администрация аэропорта рекомендовала всем авиаперевозчикам отменить полеты.

Аэропорт был вынужден срочно увеличить штат сотрудников, чтобы помочь пассажирам этих рейсов. Представитель аэропорта принес извинения за "неизбежные неприятные нарушения" в расписании.

Хитроу отменил более 119 рейсов. Представители аэропорта говорят, что, вероятно, отмены будут продолжаться.

Аэропорт лондонского Сити объявил, что 26 самолетов перенаправлены в другие 1аэропорты, а 60 прибывающих и 70 вылетающих рейсов отменены.

Читайте также: В Оклахома-сити закрыли аэропорт из-за стрельбы

Национальная служба управления воздушным движением объяснила, что причиной изменения расписания полетов стали дополнительные противообледенительные мероприятия, которые задерживают вылеты.

По материалам: Русская служба Би-би-си
Читайте также
Тэги аэропорт туман Лондон
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Последние новости