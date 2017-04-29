Лондон будет использовать досрочные выборы для минимизации влияния шотландских националистов – эксперт

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На данный момент лишь 26% жителей Шотландии поддерживают идею независимости.

Досрочные выборы стали для шотландских националистов неприятным сюрпризом samot / Depositphotos

Правительство Великобритании будет в полной мере использовать, намеченные на 8 июня, чтобы минимизировать политическое влияние шотландских националистов, желающих провести новый референдум о независимости Шотландии.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алексей Коваль. По его словам, первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что досрочные выборы были объявлены премьер-министром Великобритании Терезой Мей для того, чтобы положить конец любой оппозиции в Вестминстере и отвлечь внимание избирателей от назревающего коррупционного скандала, связанного с финансированием предвыборной кампании Консервативной партии в 2015 году.

Как отмечает автор, Стерджен считает, что политический курс, избранный Мэй, должен стать тревожным сигналом для жителей Шотландии, которые в большинстве своем проголосовали против выхода Великобритании из ЕС.

На этом фоне националисты начали готовить в Эдинбурге новый референдум о независимости Шотландии, который может состояться в разгар переговоров Лондона и Брюсселя по Brexit – с осени 2018 до весны 2019 гг.

"На данный момент лишь 26% жителей Шотландии поддерживают идею независимости, а 46% говорят, что проигнорируют референдум. Вот почему для Стерджен досрочные выборы — не очень приятный сюрприз от Мэй. Шотландцы будут голосовать за выборы общего британского парламента, и Лондон будет в полной мере использовать выборы, чтобы минимизировать политическое влияние шотландских националистов", - говорится в статье.

Коваль указывает, что на данный момент в Палате общин депутаты от Шотландской национальной партии имеют 56 мандатов, что дает ей право называться третьей по величине политической силой страны.

"Поэтому досрочные выборы британского парламента для сторонников Стерджен станут новым испытанием на пути к референдуму, который может покончить с многовековым британским единством", - заключает аналитик.

Напомним, парламент Великобритании одобрил проведение досрочных всеобщих выборов 8 июня. За проголосовали 522 депутата палаты общин, против - 13.

Подробнее о целях проведения досрочных выборов в Великобритании читайте в статье Алексея Коваля "Выборы после BREXIT. Зачем Тереза Мэй досрочно запустила предвыборную кампанию в Великобритании" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".