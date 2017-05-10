Литва построит на границе с Россией двухметровый забор длиной 45 км

Ограждение сможет гарантировать, что русские контрабандисты не смогут пересечь границу со стороны "Калининградской области".

Литва отгородится от русских забором Delfi.lt

Служба охраны государственной границы Литвы подписала договор с подрядчиком на сумму 1 млн 335 тыс. евро о строительствес Калининградской областью РФ.

Согласно договору, на участке границы протяженностью 44,6 км будет возведено металлическое сегментное ограждение высотой два метра, на котором будет установлено дополнительное оборудование. Оно будет установлено на участке от точки пересечения границ трех государств - Литвы, Польши и России, до озера Виштитис и на участках границы у Шакяй и в Вилкавишском районе до Немана.

Новое ограждение будет установлено в местах, где госграница проходит по суше. Все работы по оборудованию инфраструктуры, предусмотренные в договоре, планируется завершить к 20 декабря 2018 года.

На границе, проходящей вдоль Немана, протяженностью 109 км пограничники еще раньше установили системы наблюдения.

Напомним, что две другие страны Балтии, Эстония и Латвия начали отгораживаться от России забором еще в 2015 году.