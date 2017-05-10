Топ Новости
<
>

Литва построит на границе с Россией двухметровый забор длиной 45 км

10 мая в 11:58

Ограждение сможет гарантировать, что русские контрабандисты не смогут пересечь границу со стороны "Калининградской области".

Граница Литва Россия
Литва отгородится от русских забором
Delfi.lt
Служба охраны государственной границы Литвы подписала договор с подрядчиком на сумму 1 млн 335 тыс. евро о строительстве защитного ограждения на границе Литвы с Калининградской областью РФ.

Согласно договору, на участке границы протяженностью 44,6 км будет возведено металлическое сегментное ограждение высотой два метра, на котором будет установлено дополнительное оборудование. Оно будет установлено на участке от точки пересечения границ трех государств - Литвы, Польши и России, до озера Виштитис и на участках границы у Шакяй и в Вилкавишском районе до Немана.

Новое ограждение будет установлено в местах, где госграница проходит по суше. Все работы по оборудованию инфраструктуры, предусмотренные в договоре, планируется завершить к 20 декабря 2018 года.

На границе, проходящей вдоль Немана, протяженностью 109 км пограничники еще раньше установили системы наблюдения.

Читайте также: Латвия построит забор на границе с Беларусью

Напомним, что две другие страны Балтии, Эстония и Латвия начали отгораживаться от России забором еще в 2015 году.

Читайте также
Тэги граница Литва
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.51
EUR 29.06
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...