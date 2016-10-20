Литва может расширить национальные санкции в отношении РФ

В Литве обсуждают возможные дополнительные санкции Евросоюза, после выборов в аннексированном Крыму.

В список персон нон-грата Литвы могут быть внесены члены Думы, которые были избраны в аннексированном Крыму eu2013.lt

Литва не исключает возможности применения персональных национальных санкций по отношению к депутатам Государственной думы РФ, которые были избраны по квоте оккупированного Крыма, если в ЕС не будет общего решения по данному вопросу.

"Это должно иметь скорее символическое, чем практическое значение. Не будем скрывать - было бы более действенно, если бы это было общеевропейским решением. Однако национальное решение также является сигналом", - заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, сообщает "Leitovus zinios".



Линкявичус добавил, что в список персон нон-грата могут быть внесены члены Думы, которые были избраны в аннексированном Крыму. Если дискуссии в ЕС затянутся, то не исключается, что страна введет национальные санкции.

Министр также подчеркнул, что из так называемого "списка Савченко", в который в апреле были внесены 46 человек, не исключено ни одного человека, поскольку Россия освободила Надежду Савченко, но продолжает незаконно держать в заключении других украинцев.

Линкявичус отметил, что в Литве обсуждают возможные дополнительные санкции Евросоюза, особенно после так называемых выборов в аннексированном Крыму.

Напомним, Верховная Рада приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов 18 сентября в Госдуму РФ седьмого созыва, их результатов, а следовательно, полномочий и актов и решений российского парламента. Постановление №5135 поддержали 264 народных депутата.

Также страны Запада не признают выборов в Госдуму РФ, проведенных на территории оккупированного Крыма. При этом заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ пока не было.

Подробнее о выборах в оккупированном Крыму читайте в статье Алексея Ижака "Ремонт фасада" в номере "Зеркала недели. Украина".