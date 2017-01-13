Литва и Польша договорились о поддержке Украины в конфликте с РФ

Глава МИД Литвы и секретарь Канцелярии президента Польши обсудили перспективу дальнейшего сотрудничества во время встречи в Таркае.
"Литва и Польша – ближайшие соседи и стратегические партнеры, которые имеют много общих интересов и вызовов, поэтому тесное сотрудничество обеих стран не имеет альтернатив", - подчеркнул Линкявичюс.
Кшиштоф Щерский также принял участие в неформальной встрече экспертов по вопросам политики безопасности "Snow Meeting", состоявшейся в городе Таркай. В "Snow Meeting" участвуют 90 политиков и экспертов стран ЕС и НАТО.
Во время двусторонней встречи Линкявичюс и Щерский обсудили ряд важных вопросов, в том числе вопросы сотрудничества Литвы и Польши, прав польского меньшинства в Литве, энергетической безопасности ЕС, взаимоотношений с Россией, а также вопрос ситуации на востоке Украины.
"В настоящее время мы должны сосредоточиться на реализации решений, принятых во время саммита НАТО в Варшаве", - отметил Линкявичюс.
Он подчеркнул факт важности соблюдения единой политики в отношении России до тех пор, пока не будут выполнены условия Минских соглашений.
Глава МИД Литвы также поблагодарил польского коллегу за участие Польши в патрульной миссии НАТО "Air Policing" в Литве.
Как сообщалось ранее, в Польше назвали условия для улучшения польско-российских отношений. Для этого россиянам нужно вернуть все обломки президентского самолета Леха Качиньского, который разбился в Смоленске в 2010 году.
"Президент Путин имеет шанс улучшить отношения с Польшей. Просто отдав Польше обломки самолета", - заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.Польское радио