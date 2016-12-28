Литовские "эльфы" борются с российскими троллями - WP

Вильнюс пытается противостоять российской пропаганде в эфире и сети.

В Литве появились "эльфы", которые пытаются бороться против российских троллей.

Эльфы против троллей - это звучит будто эпизод из мира "Властелина колец". Но борьба Рикардаса Савукинаса против виртуальных распространителей российской пропаганды - не фэнтези. 43-летний бизнес-консультант и блогер участвует в неофициальной интернет-армии жителей Литвы, которые пытаются противостоять распространению ненависти и

"Я обычный парень из Литвы, гражданин, который однажды заметил, что российская пропаганда распространяется в этой стране из-за большого количество групп в Facebook. Увидев это, я подумал, что это не естественно", - цитирует Савукинаса Washington post.

Литовец и его друзья-волонтеры, которые называют себя "эльфами", следят за социальными сетями, кординують свои действия в Facebook или Skype для разоблачения фиктивных учетных записей и страниц. По словам Савукинаса, в день эльфам удается добиться удаления 10-20 страниц. Сам он сосредоточен на том, чтобы вести блог, посвященный борьбе с советской ностальгией и теориями заговора.

По словам исследователя Института международных отношений Университета Вильнюса Нериюса Малюкевичуваса, который исследует роль информационных технологий во времена конфликтов, "эльфы делают хорошую работу в разоблачении манипуляций в социальных сетях и на сайтах". Но во время телефонного разговора он подчеркнул, что Литве нужна комплексная стратегия противостояния против пропаганды Кремля.

"Эльфы лишь маленькая песчинка этого", - сказал он.

Издание напоминает, что российское вмешательство вызывает беспокойство по обе стороны Атлантики, особенно после выборов президента США, на которых победил дружественный к России Дональд Трамп. Литва, как и другие страны Балтии, очень долго была подчинена власти Москвы. Когда Россия решила аннексировать Крым и вторгнуться на Восток Украины, Вильнюс начал остро беспокоиться. Борьба литовских эльфов против российских троллей в социальных сетях - это лишь одно поле противостояния. Новостные сайты и телеканалы также приобщаются.

"Мы признали, особенно в последнее время, что у нас идет очень большая и длительная кампания по дезинформации против нашего общества", - сказал аналитик литовской армии Томас Кепонис, добавляя, что пропагандистское наступление менее заметен, чем танки или самолеты. Но он тоже наносит удар по "очень большому спектру целей". Сайт новостей Delfi стал одной из них. Редакция вдруг поняла, что ее секция комментариев наполнена пророссийскими сообщениями о войне в Украине. Главный редактор Моника Гарбачиаускайте говорит, что пришлось нанять специальниых сотрудников для модерации комментариев на сайте.

Литовский бизнес-канал TV3 очень часто становился жертвой хакерских атак, которые ломали сеть. В прошлом месяце Литва запретила трансляцию российского телеканала РТР до февраля после того, как российский политик сделал в его эфире комментарий, который в Вильнюсе сочли "призывом к войны, раздора и ненависти". На протяжении последних лет такие временные запреты были наложены и на другие российские государственные каналы. Власти Литвы тем временем запустила кампанию на телевидении, призывая граждан сообщать о любой сомнительной деятельности на улицах или в сети.

"Я не думаю, что вешать ярлык "пропаганды" на другую точку зрения - это правильно. Всегда лучше привести контраргументы, чтобы доказать свою правоту, но, к сожалению, у наших западных партнеров нет таких аргументов, поэтому они блокируют российские телеканалы", - сказал посол России Александр Удальцов.

С ним полностью не согласен министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус.

"Ложь - это не альтернативная точка зрения. Кто-то может вспомнить о свободе слова. Все имеют право говорить, что вздумается. Конечно, я соглашусь. Но если речь о профинансированная пропагандистскую машину, которая промывает людям мозги, то это не просто альтернативная точка зрения. Это оружие", - сказал министр.

Ранее издание New York Times писало, что российские "тролли" атакуют Финляндию, пытаясь удержать ее подальше от НАТО.

"Тролли наполняют информационное пространство таким большим количеством теорий заговоров, что даже вменяемые умные люди сходят с ума", - говорит исследователь организации "Финские силы обороны" Сара Янтунен.

Издание The Times также писало, что интернет-тролли Путина пытались спровоцировать панику в Украине и США, распространяя выдуманные истории в сети.