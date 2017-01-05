Лишь высшие руководители России могли дать разрешение на кибератаки — спецслужбы США

Руководители разведывательных служб США выступили с заявлением в комитете по делам вооруженных сил Сената.

Американские спецслужбы заявили, что только первые лица РФ могли дать разрешение на кибератаки ec.europa.eu

Главные представители специальных служб США во время слушаний в американском Сенате заявили, что только высшее руководство России могло дать разрешение на кибератаки, целью которых было вмешательство в выборы президента США.

Директор разведки США Джеймз Клаппер и другие руководители разведывательных служб в совместном докладе на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США заявили, что эти данные основываются на том, какой был объем и важность целей кибернападений, среди которых была избирательная кампания кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, передает "Радіо Свобода".

Ранее сообщалось, что решение, которое избранный президент США Дональд Трамп примет в связи с российскими кибератаками, будет иметь для него важные политические последствия.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.