Лига националистов: почему радикалы становятся популярными? – The Economist

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Авторитарные лидеры используют агрессивный национализм в интересах режима, а в богатых демократических странах такие настроения появляются из-за пессимизма.

Агрессивный национализм начал вытеснять более умеренный патриотизм. The Economist

После того, как в 1789 году санкюлоты восстали против короля Луи XVI, появилась декларация о универсальных правах людей и граждан. Армия Наполеона прошлась поне только ради славы Франции, а также за свободу, равенство и братство.

В противоположность этому, национализм, который зародился в объединенной Германии через десятилетия после этого, опирался на идею "крови и земли" - веру в расу и традиции как основных критериев определения национальной принадлежности. Немецкие легионы воевали за свой народ и против всего мира.

Об этом сегодня пишет The Economist. Все общества опираются на определенный вид национализма, чтобы определить отношения между государством, гражданами и внешним миром. Американский социолог Крейг Калхоун замечал, что космополитические элиты, которые заложили основу пост-националистического мира, недооценили, "насколько важны националистические категории для политической и социальной теории, а также для практического рассуждения про демократию, политическую легитимность и природу общества в целом".

В таком случае вызывает обеспокоенность то, как многие страны переходят от универсального, гражданского национализма этнического, основанного на идее "крови и земли". Позитивный патриотизм начал перерастать в негативный национализм, а недоверие к меньшинствам заменило солидарность. Доброкачественная любовь к стране - дух, который побудил американцев салютовать своему флагу, нигерийцев чтить супер-орлов, а британцев покупать чашки герцогини Кембриджа – начала уступать место недоверию к миру.

Некоторые ретроспективные оценки справедливые. Сравнения с 30-ми годами 20-го века бессмысленны. Тоталитарный национализм вымер, если не считать режим в КНДР, где правящая семья проповедует странное сочетание марксизма и расовой чистоты, организовав рабские трудовые лагеря для диссидентов. Возможно сюда же можно добавить Эритрею, которой правит отвратительная, но мелкая диктатура.

Вместе с тем, очевидно, что исключительный и иногда основанный на этнической принадлежности национализм на подъеме. В богатых демократических странах он потенциально может победить на выборах. В автократиях правители подпитывают его для того, чтобы отвлечь внимание своих граждан от нехватки свободы и, порой, еды. Вопрос заключается в том, где такой национализм разрастается и почему?

Издание напоминает о популисте Дональде Трампе, который победил на выборах США, пообещав построить стену на границе с Мексикой и депортировать нелегальных иммигрантов, чтобы "сделать Америку снова великой". Вредные призывы к этнической и расовой солидарности вряд ли можно назвать новинкой для американской политики. К примеру, вице-президент Джозеф Байден как-то заявил аудитории афроамериканцев, что республиканец Митт Ромни "собирается снова заковать вас в цепи". Но ни один современный американский президент не демонстрировал такой шовинизм, как Трамп.

Победа миллиардера подбодрила многих его единомышленников в мире. В частности, этому очень обрадовался лидер партии UKIP Найджел Фарадж, который сыграл ключевую роль в том, что Британия избрала Brexit. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими настроениями против иммигрантов, тоже похвалил Трампа словами: "Наконец мы сможем вернуться к реальной демократии".

Тем временем, во Франции растет популярность "правой" популисты Марин Ле Пен, которая, согласно опросам, имеет шанс победить на выборах президента. Это может привести к началу выхода Франции из ЕС, что фактически положит конец европейскому проекту. Издание также напоминает об агрессивном национализме в России, Турции, Индии, националистических настроениях в Китае, которым тяжело справиться компартии, в Египте, Индии и других странах.

Расследовать истоки национализма почти то же самое, что спросить людей, почему они любят свои семьи и боятся чужаков. Ученые считают, что нации строятся на основе языка, истории, культуры, территории и политике. Лучшим вопросом было бы почему гражданский национализм уступает место агрессивному? Существует несколько теорий, которые объясняют это.

В богатых странах пессимизм играет важную роль. А замедление экономического роста уменьшает и поддержку глобализации. Неравенство также вредит. У образованных людей дела идут хорошо, но рабочий класс часто страдает. Трамп смог склонить на свою сторону белых работяг в США. А одним из главным аргументов для Brexit и усиления популярности Ле Пен стало убеждение, что "когда-то было лучше".

В быстро развивающихся странах, глобализация популярна. Но у людей все равно есть недовольство из-за различных явлений, которые охватывают от загрязнения экологии до жадности чиновников. Для неонацтоналистовв, таких как президенты России и Египта, национализм стал инструментом для генерации энтузиазма и отвлечения от себя обвинений за ошибки. Новый национализм также многим обязан культурным факторам. Много жителей Запада старшего возраста любят свои страны такими, какими они были прежде. Их никогда не спрашивали об иммиграции, которая сделала Европу более мусульманской, а Америку – менее белой и протестантской. Их недовольство дискомфортом в новой реальности отвергли, как проявление расизма.

Также новые способы коммуникации стали инструментами для распространения нового национализма. Facebook и Twitter позволяет единомышленникам обойти господствующий космополитический фильтр, чтобы вести разговор между собой.

Ранее издание The Economist писало, что Трамп присоединился к новой волне опасного национализма. Национализм – очень скользкая концепция, поэтому политикам легко ею манипулировать. В лучшем случае, он помогает объединить страну вокруг общих ценностей и осуществить вещи, с которыми люди никогда не смогут справиться самостоятельно. Такой "гражданский национализм" дальновидный. Это национализм, скажем, "Корпуса мира" или канадский инклюзивный патриотизм. Гражданский национализм апеллирует к универсальным ценностям, таким как свобода и равенство. Он контрастирует с этническим национализмом – антагоничным, ностальгическим, который опирается на историю или расы, чтобы отделить одну нацию от другой. В самые темные времена первой половины 20-го века этнический национализм привел к войне.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".