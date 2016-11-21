Лидеры стран АТЭС призвали бороться "со всеми формами протекционизма"

В Перу завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Лидеры стран АТЭС сфотографировались в платках из Ламы AFP

В столице Перу Лиме завершилсяучастники которого приняли итоговую декларацию с призывом к борьбе "со всеми формами протекционизма" и открытости рынков, сообщает AFP.

"Мы подтверждаем нашу приверженность открытости рынков и борьбе против всех форм протекционизма", - говорится заключительной декларации саммита.

Также, лидеры закрепили обязательство не применять конкурентную девальвацию валют в борьбе за рынки.

В конце встрече лидеры стран АТЭС сфотографировались, накинув на плечи платки из шерсти перуанской ламы.

Напомним, что в ходе этого саммита состоялся разговор президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина. В время короткой беседы политики обсудили ситуацию в Украине.