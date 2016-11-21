Лидеры стран АТЭС призвали бороться "со всеми формами протекционизма"

В Перу завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
"Мы подтверждаем нашу приверженность открытости рынков и борьбе против всех форм протекционизма", - говорится заключительной декларации саммита.
Также, лидеры закрепили обязательство не применять конкурентную девальвацию валют в борьбе за рынки.
В конце встрече лидеры стран АТЭС сфотографировались, накинув на плечи платки из шерсти перуанской ламы.
#UPDATE Asia-Pacific leaders vow to fight protectionism https://t.co/VSKB9L0o48 #APEC2016— AFP news agency (@AFP) 20 листопада 2016 р.
Напомним, что в ходе этого саммита состоялся разговор президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина. В время короткой беседы политики обсудили ситуацию в Украине.ZN.UA