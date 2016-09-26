Лидеры ЕС в октябре обсудят возможность улучшения отношения с РФ, но с сохранением санкций - Reuters

Антироссийские санкции, вероятно, останутся в силе.

Лидеры ЕС хотят улучшить отношения с РФ без отмены санкций neftegaz.ru

Лидеры Евросоюза рассмотрят состояние отношений с Россией и возможность их улучшения на саммите 20-21 октября, сообщает Reuters. Включения этого вопроса в повестку дня потребовалось после того, как ряд стран-членов ЕС выражают все большее раздражение экономическими санкциями против Москвы, введенными Брюсселем из-за роли РФ в кризисе в Украине.

Но, скорее всего, санкции против РФ останутся в силе, особенно те, что касаются аннексии Крыма, отмечает издание.

Reuters напоминает, что ряд журналистских расследований недавно показал, как европейские компании, в том числе немецкий ритейлер Metro и французский Auchan вели бизнес в Крыму, несмотря на режим штрафных санкций.

Впрочем есть пять стран, которые скептически относятся к вопросу продления санкций против России: Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия стремятся вернуться к ведению бизнеса с РФ, главным поставщиком газа ЕС, не в последнюю очередь для того, чтобы помочь компенсировать медленные темпы экономического роста в Европе.

"Продлевать санкций становится все труднее. Но это можно было бы сделать, если бы убедить ключевых скептиков в том, что существуют и другие элементы в политике ЕС в отношении России, а не только санкции", сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

В то же время другой чиновник прогнозирует, что ситуация с санкциями останется практически на том же месте, как сейчас. По его словам, никто из членов ЕС не хочет выглядеть единственной страной, которая заблокирует решение (должно приниматься единогласно - ред.). Другое дело, если таких стран будет несколько.

Издание напоминает, что недавно Италия призвала тщательнее обсуждать санкции вместо того, чтобы просто технически их продлевать каждые шесть месяцев.

Государства, которые настроены менее дружественно по отношению к России, все чаще признают, что некоторые уступки могут быть необходимы для поддержания общей позиции по санкциям. "Нам нужно поговорить о наших общих интересах с Россией, оставаясь при этом единодушными по санкциям", - сказал один такой дипломат.

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