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Лидеры ЕС разрабатывают план обновления Евросоюза после Brexit

17 сентября в 09:30

Так называемая "Братиславская дорожная карта" содержит такие пункты, как миграция и внешние границы, внутренняя и внешняя безопасность, экономическое и социальное развитие.

Brexit
Лидеры ЕС предложили "дорожную карту" восстановления доверия после Brexit

Лидеры стран-членов Европейского Союза на неформальной встрече в Братиславе в пятницу, 16 сентября согласовали разработать стратегию восстановления общественного доверия к Евросоюзу после шока от Brexit, сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссия и президент Европейского Совета Дональд Туск предложили так называемую "Братиславскую дорожную карту", которая содержит такие пункты, как миграция и внешние границы, внутренняя и внешняя безопасность, экономическое и социальное развитие.

Детальный план обновления ЕС должен быть подготовлен к марту 2017 года.

Как заявила на встрече канцлер Германии Ангела Меркель, Brexit погрузил остальные блока в "критическую" ситуацию. Таким образом необходимость согласовать рабочий план возникла не только из-за британского референдума, но и других проблем.

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Как сообщалось ранее, Еврокомиссия создает рабочую группу по переговорам о Brexit. Задачей команды под руководством Мишеля Барнье (координатор переговоров со стороны ЕС - ред.) буде помочь выстроить новое партнерство Брюсселя с Лондоном после выхода Великобритании из союза. На нее возложена координация по всем стратегическим, оперативным, юридическим и финансовым вопросам.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила: Лондон не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги переговоры Еврокомиссия стратегия союз Великобритания
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