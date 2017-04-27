Лидер Тайваня пригрозила Китаю новым звонком Трампу - Reuters

По словам Цай Инвэнь, все будет зависеть от ситуации.

Лидер Тайваня не исключила, что может снова позвонить Трампу. RFEF

ПрезидентЦай Инвэнь сказала, что может еще раз позвонить президенту США Дональду Трампу. При этом она призвала центральную власть Китая выполнять свою роль в сохранении мира.

Об этом сообщает Reuters, добавляя, что Цай Инвэнь дала первое интервью после телефонного разговора с Трампом в декабре.

"У нас есть возможность напрямую разговаривать с властями США", - сказала лидер Тайваня.

"Мы не исключаем возможности телефонного звонка лично Трампу, но все будет зависеть от ситуации и ее требований, а также от отношения правительства США к делам в регионе", - добавила она.

Цай Инвэнь также "не исключила", что Тайвань купит у США самолеты F-35 "из стратегических соображений".

Напомним, что Китай возмутила разговор Трампа с лидером Тайваня. Министр иностранных дел страны Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".