Лидер Тайваня пригрозила Китаю новым звонком Трампу - Reuters

По словам Цай Инвэнь, все будет зависеть от ситуации.
Об этом сообщает Reuters, добавляя, что Цай Инвэнь дала первое интервью после телефонного разговора с Трампом в декабре.
"У нас есть возможность напрямую разговаривать с властями США", - сказала лидер Тайваня.
"Мы не исключаем возможности телефонного звонка лично Трампу, но все будет зависеть от ситуации и ее требований, а также от отношения правительства США к делам в регионе", - добавила она.
Цай Инвэнь также "не исключила", что Тайвань купит у США самолеты F-35 "из стратегических соображений".
Напомним, что Китай возмутила разговор Трампа с лидером Тайваня. Министр иностранных дел страны Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".ZN.UA