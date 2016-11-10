Лидер республиканского большинства в Сенате предупредил Россию о готовности НАТО защищать союзников

Кремлю напомнили о пятой статье устава НАТО.

В Сенате США напомнили о значении и возможностях НАТО

Североатлантический альянс сохраняет свою значимость и по-прежнему готов защищать своих союзников, заявил лидер республиканского большинства в СенатеМитч Макконел.

Как сообщает агентство Reuters, политик заверил, что не разделяет отношения победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа к НАТО и России.

"Я думаю, статья 5 (устава НАТО – ред.) кое-что значит: вы нападаете на любого члена НАТО – вы имеете дело с нами. Я хочу, чтобы россияне хорошо это понимали", – заявил он в комментарии для журналистов.

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп очень положительно высказывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лучшим и более сильным лидером", чем президент Барак Обама. Также Трамп обещал рассмотреть возможность признать российскую аннексию Крыма. Кроме того, его команда исключила из программы Республиканской партии пункт о передаче вооружения Украине.

В августе аналитик Юрий Фридман в статье для The Atlantic писал, что если Трамп станет президентом США, Путину даже не придется угрожать ядерным оружием НАТО, чтобы заставить союзников капитулировать и разделиться.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

Ранее эксперт The Atlantic Council Адриан Каратницкий писал, что победителя на выборах президента США Дональд Трампа окружают очень разные люди. С одной стороны, есть пророссийские "голуби мира", такие как генерал Майкл Флинн. А с другой – "ястребы" национальной безопасности, такие как Нют Грингч и сенатор Джефф Сешнс. Они требуют передать Украине летальное вооружение, чтобы она могла защитить себя от России.