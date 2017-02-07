Лидер Ирана поблагодарил Трампа за открытие "истинного лица" США

Действия Трампа подтвердили видение Америки аятоллой.

Али Хаменеи считает, что Трамп подтвердил преставление Ирана о США

Лидер Ирана аятоллапоблагодарил американского президента Дональда Трампа за то, что он показал "истинное лицо" Соединенных Штатов. Хаменеи отметил, что, во время своей избирательной кампании и после нее, Трамп доказал порочность американского правительства, сообщает Reuters

Хаменеи добавил, что Трамп подтвердил все то, что он говорил на протяжении 30 лет о политической, экономической, моральной и социальной испорченности американской системы. Аятолла также ответил Трампу, что Иран его не боится и покажет свое отношение к запугиваниям 10 февраля, во время годовщины исламской революции в стране.

Ранее сообщалось, чтои раскритиковал ядерную сделку. Трамп выразил уверенность, что в результате заключения соглашения "Иран потерял уважение к США".