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Лидер Ирана поблагодарил Трампа за открытие "истинного лица" США

7 февраля в 12:41

Действия Трампа подтвердили видение Америки аятоллой.

Али Хаменеи
Али Хаменеи считает, что Трамп подтвердил преставление Ирана о США
Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поблагодарил американского президента Дональда Трампа за то, что он показал "истинное лицо" Соединенных Штатов. Хаменеи отметил, что, во время своей избирательной кампании и после нее, Трамп доказал порочность американского правительства, сообщает Reuters.

Хаменеи добавил, что Трамп подтвердил все то, что он говорил на протяжении 30 лет о политической, экономической, моральной и социальной испорченности американской системы. Аятолла также ответил Трампу, что Иран его не боится и покажет свое отношение к запугиваниям 10 февраля, во время годовщины исламской революции в стране.

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Ранее сообщалось, что Трамп назвал Иран "террористическим государством" и раскритиковал ядерную сделку. Трамп выразил уверенность, что в результате заключения соглашения "Иран потерял уважение к США".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Иран Трамп США
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