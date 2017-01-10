Летчики ВВС США обвинили российских коллег в нарушении правил безопасности при полетах над Сирией

Российские пилоты систематически нарушают меморандум о безопасности полетов над Сирией и приближаются к самолетам ВВС США на опасные расстояния.

Сближение американских и российских самолетов в небе над Сирией может привести к росту напряженности в отношениях между Россией и США defense-aerospace.com

Пилоты Военно-воздушных сил США сообщили о неоднократных опасных сближениях российских самолетов св небе над Сирией, сообщает "Укринформ" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американские военные заявляют о неоднократных нарушениях российскими военными меморандума о безопасности полетов на Сирией, который был подписан представителями России и США в октябре 2015 года.

"Они (пилоты ВКС РФ – ред.) редко отвечают устно, если вообще отвечают. Они редко смещаются. Мы избегаем. Мы не знаем, что они видят, а чего не видят, но не хотим, чтобы они в нас врезались", - отметил генерал-майор Чарльз Коркоран.

По словам американских летчиков, их российские коллеги не знают правил безопасности при полетах, не могут или же не хотят пользоваться ими. Полковник Военно-воздушных сил США рассказал о том, как однажды российкий самолет оказался всего в нескольких сотнях футов от американского истребителя и якобы "не знал об этом". Командующие ВВС США опасаются того, что подобные инциденты могут усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном и помешать мирному урегулированию сирийского конфликта.

"Когда разбивается самолет, по статистике, крушение чаще всего происходит из-за какой-нибудь механической неисправности, а не из-за того, что его кто-то сбил. Но в условиях неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", - сообщил полковник Военно-воздушных сил США Дениэл Меннинг.

Министерство обороны РФ не ответило на письменный запрос газеты о комментарии сложившейся ситуации.

Напомним, в марте 2016 года глава Пентагона Эштон Картер озвучил пять глобальных стратегических проблем для США. На первое место он поставил Россию, далее следуют Китай, Северная Корея и терроризм.

9 июля американский министр ВВС Дебора Джеймс заявила, что Россия является наибольшей угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, и Вашингтон должен нарастить свое военное присутствие в Европе. Также Джеймс выразила свое недовольство тем фактом, что только 4 из 28 членов НАТО тратят 2% от ВВП на оборону.