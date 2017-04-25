Ле Пен сложила полномочия главы "Национального фронта" на время выборов

Кандидат в президенты Франции заявил о готовности "быть выше партийных соображений".
Свое решение политик пояснила желанием "быть выше партийных соображений".
Накануне второго тура Ле Пен заявила, что она теперь не кандидат от "Национального фронта", а "кандидат, который намерен объединить людей вокруг программы процветания и безопасности французов".
"Президент Республики – это президент всех французов. Настала пора переходить от слов к делу", – подчеркнула Ле Пен.
Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. В первом туре за них проголосовали 24,01% и 21,3% избирателй соответственно.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA