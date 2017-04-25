Ле Пен сложила полномочия главы "Национального фронта" на время выборов

Кандидат в президенты Франции заявил о готовности "быть выше партийных соображений".

Ле Пен призвала французов объединяться вокруг ее программы MarineLePen / facebook

Кандидат в президенты Франциизаявила о сложении полномочий главы право-популистской партии "Национальный фронт" на время выборов, передает BBC

Свое решение политик пояснила желанием "быть выше партийных соображений".

Накануне второго тура Ле Пен заявила, что она теперь не кандидат от "Национального фронта", а "кандидат, который намерен объединить людей вокруг программы процветания и безопасности французов".

"Президент Республики – это президент всех французов. Настала пора переходить от слов к делу", – подчеркнула Ле Пен.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. В первом туре за них проголосовали 24,01% и 21,3% избирателй соответственно.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".