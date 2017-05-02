Ле Пен словили на плагиате речей Фийона

Помощники кандидатки говорят, что это намек избирателям Фийона.
В пятидесятисекундном куске одной из речей, которую Ле Пен высказывала первого мая, слово в слово повторяется выступление Фийона в середине апреля. Во всей речи нашли очень много позаимствованных дословных фрагментов речи бывшего кандидата в президенты. Темы украденной речи варьируются от восхищения французским языком до критики "двух тоталитарных идеологий: консюмеризма и исламизма".иначе его ждет Frexit. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA