Ле Пен словили на плагиате речей Фийона

Помощники кандидатки говорят, что это намек избирателям Фийона.

Ле Пен в прямом смысле ворует риторику Фийона MarineLePen / facebook

Кандидатка в президенты Францииподдалась резкой критике в социальных сетях и французских СМИ за плагиат речей своего бывшего конкурента по первому туру выборов "республиканца" Француа Фийона. Помощники Ле Пен объясняют, что таким образом она хотела сделать намек электорату Фиойна, несмотря на то, что сам кандидат призвал своих избирателей поддержать, Эммануэля Макрона, пишет Reuters

В пятидесятисекундном куске одной из речей, которую Ле Пен высказывала первого мая, слово в слово повторяется выступление Фийона в середине апреля. Во всей речи нашли очень много позаимствованных дословных фрагментов речи бывшего кандидата в президенты. Темы украденной речи варьируются от восхищения французским языком до критики "двух тоталитарных идеологий: консюмеризма и исламизма".

Ранее кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон рассказал, что Евросоюз нуждается в изменениях,. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".