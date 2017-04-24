Ле Пен призвала французов "сбросить оковы высокомерной элиты"

Лидер "Национального фронта" назвал глобализацию главной угрозой Франции.

Ле Пен выступила перед своими сторонниками MarineLePen / facebook

Лидер право-популистской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франциипообещала защитить страну от "безудержной глобализации", передает Reuters

"Главное, что поставлено на кон на этих выборах - это пугающая глобализация, которая угрожает нашей цивилизации", – заявила Ле Пен во время выступления перед своими сторонниками в Па-де-Кале в воскресенье, 23 апреля.

Он также призвала французов "сбросить оковы высокомерной элиты".

Ле Пен высоко оценила уровень поддержки, оказанный ей избирателями во время голосования в первом туре президентских выборов.

"Этот истоисеский результат возлагает на меня огромную ответственность за защиту французской нации, за ее единство, безопасность, культуру, процветание и независимость", – заверила политик.

По результатам экзит-полла, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли независимый кандидат, лидер либерального движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава право-популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В первом туре за Макрона проголосовали 23,7%, а Ле Пен смогла заручиться поддержкой 22% избирателей.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".