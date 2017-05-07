Топ Новости
<
>

Ле Пен признала победу Макрона

7 мая в 22:28

Она поздравила своего оппонента с победой. 

Макрон Ле Пен Макрон
Ле Пен поздравила Макрона с победой
Кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен признала победу на президентских выборах во Франции кандидата от центристов Эмманюэля Макрона, передает Bloomberg

Она заявила, что позвонила Макрону, чтобы поздравить его с победой. 

"Французы избрали нового президента и выбрали постоянство", — заявила Ле Пен своим сторонникам. 

Она объявила старт подготовки партии к предстоящим выборам в парламент. По ее словам, "Национальный фронт" должен обновиться к парламентским выборам, которые пройдут в июне, и стать новой политической силой.

Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции по данным экзит-поллов. 

По данным опросов, за Макрона проголосовали от 65,5 до 66,1% пришедших на участки французов. 

За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали от 33,9 до 34,5% избирателей. 

Читайте также: Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции

Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции".

 

По материалам: Bloomberg
Читайте также
Тэги Макрон Франция президент выборы нация кандидаты Марин партия признание Туре
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...