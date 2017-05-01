Ле Пен предложила создать альтернативу Евросоюзу

Кандидат от "Национального фронта" заявила, что хочет распада ЕС.

Ле Пен предлогает заменить Евросоюз на "Евросоюз" sobitiy.ru

Кандидат в президенты Франциипредложила создать альтернативную Европейскому Союзу организацию.

"Я собираюсь начать переговоры по целому ряду вопросов, в том числе о вопросе нашей коммерческой свободы, а также контроля границ и единой валюте", - сказала Ле Пен в эфире Europe 1.

Она также заявила, что хочет распада ЕС, но лишь для того, чтобы создать новую, аналогичную организацию, которую "можно было бы назвать Европейским союзом".

Ранее кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон рассказал, что Евросоюз нуждается в изменениях, иначе его ждет Frexit. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".





