Ле Пен обвинила Фийона в предательстве избирателей

Лидер "Национального фронта" возмущена отказом традиционных французских правых поддержать ее кандидатуру.
Кандидат от правой партии "Республиканцы" Фийон призвал проголосовавших за него граждан поддержать во втором туре лидера правоцентристского движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, а не ультраправого популиста Ле Пен.
"Я все время думаю о тех, кто проголосовал за Франсуа Фийона… эти люди защищали своего кандидата во время очень тяжелой кампании, остались ему верными до конца. И вот как он их отблагодарил: уже в 20:02 заявил "голосуйте за Макрона!" Кто-то осознает, жертвами какой измены стали эти люди?!" – заявила лидер "Национального фронта" во время посещения оптового рынка Ранжис во вторник, 25 апреля.
В поддержку кандидатуры Макрона после первого тура высказались большинство кандидатов, выбивших из избирательной гонки. Исключением стал левый популист Жан-Люк Меланшон, который по результатам голосования занял четвертое месте, публично не заявивший о поддержке кого-либо из кандидатов.
Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. В первом туре за них проголосовали 24,01% и 21,3% избирателй соответственно.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".RFI