Ле Пен обвинила Фийона в предательстве избирателей

Лидер "Национального фронта" возмущена отказом традиционных французских правых поддержать ее кандидатуру.

Ле Пен возмущена тем, что французские политики объединяются против нее MarineLePen / facebook

Кандидат в президенты Францииобвинила своего экс-конкурента Франсуа Фийона в предательстве избирателей, передает RFI

Кандидат от правой партии "Республиканцы" Фийон призвал проголосовавших за него граждан поддержать во втором туре лидера правоцентристского движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, а не ультраправого популиста Ле Пен.

"Я все время думаю о тех, кто проголосовал за Франсуа Фийона… эти люди защищали своего кандидата во время очень тяжелой кампании, остались ему верными до конца. И вот как он их отблагодарил: уже в 20:02 заявил "голосуйте за Макрона!" Кто-то осознает, жертвами какой измены стали эти люди?!" – заявила лидер "Национального фронта" во время посещения оптового рынка Ранжис во вторник, 25 апреля.

В поддержку кандидатуры Макрона после первого тура высказались большинство кандидатов, выбивших из избирательной гонки. Исключением стал левый популист Жан-Люк Меланшон, который по результатам голосования занял четвертое месте, публично не заявивший о поддержке кого-либо из кандидатов.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. В первом туре за них проголосовали 24,01% и 21,3% избирателй соответственно.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".