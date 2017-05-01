Ле Пен объединилась с еще одним экс-кандидатом в президенты Франции

Ультраправая кандидат объединится с Дюпоном-Эньяном для того, чтобы покинуть "тюрьму ЕС".

Ле Пен находит новых союзников в борьбе з Макроном MarineLePen / facebook

Ультраправая кандидат в президентыМарин Ле Пен объединит свои силы с еще одним бывшим кандидатом в президенты и лидером небольшой националистической партии Николя Дюпон-Эньяном, сообщает Reuters

В первом туре за Дюпона-Эньяна проголосовали 4,7% избирателей, а его риторика была созвучна с риторикой Ле Пен. Кандидат отметил, что Эммануэль Макрон является неопытной версией Франсуа Олланда, а его избрание будет означать "закрытие Франции в тюрьме ЕС".

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев"во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".