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Ле Пен объединилась с еще одним экс-кандидатом в президенты Франции

1 мая в 14:38

Ультраправая кандидат объединится с Дюпоном-Эньяном для того, чтобы покинуть "тюрьму ЕС".

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Ле Пен находит новых союзников в борьбе з Макроном
MarineLePen / facebook
Ультраправая кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен объединит свои силы с еще одним бывшим кандидатом в президенты и лидером небольшой националистической партии Николя Дюпон-Эньяном, сообщает Reuters.

В первом туре за Дюпона-Эньяна проголосовали 4,7% избирателей, а его риторика была созвучна с риторикой Ле Пен. Кандидат отметил, что Эммануэль Макрон является неопытной версией Франсуа Олланда, а его избрание будет означать "закрытие Франции в тюрьме ЕС".

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

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Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция выборы президент кандидат
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